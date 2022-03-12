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Через логістичні проблеми, армія РФ легалізує мародерство, - ГУР Міноборони

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Через логістичні проблеми, армія РФ легалізує мародерство, - ГУР Міноборони
Армія окупанта легалізує мародерство.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з невдалою спробою провести блискучий наступ, окупанти вимушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію.

Тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки.

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Тож кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж, вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх.

Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом.

Всі злочини окупантів фіксуються. Ті, хто їх скоює – відомі. І відплата буде неминучою", - розповіли в ГУР.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Тобто зайнялись тероризмом.
    Фріци платили за провізію, за роботу. А ці бомжі просто грабують і вбивають.
  • Юрій Вінгорськи
    всі бачили як їхав бмп, розвернулися, переїхали ладу, зняли це на камеру.
    в полоні кажуть що їх обманули командири що вони на навчаннях.
    а на навчаннях треба їздити по чужих машинах.
    полонені кажуть те, що їм сказали говорити.
    висновок: не брати в полон.
  • FT FT
    А украинцы им подыгрывают. Почему не вывезены магазины, не отравлена и не заминирована еда и покинутые дома? Кацапоиды друг перед друга хвастаются какие айфоны, машины и технику они отжали в наших магазинах и наших домах. Кацапоидов должна встречать только Смерть и Ужас а не нажива ради которой они сюда приперлись
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