Коли суспільство дізнається про втрати РФ у війні, воно жахнеться, - російський льотчик-випробувач Гарнаєв, який виступив проти нападу на Україну

Знаменитий російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв хоче стати посередником в переговорах щодо звільнення російських полонених.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Він заначив, що запропонував себе як переговірника з українською стороною щодо полонених.

"Для мене нестерпно бачити наших хлопців, деяких я знаю особисто, бачити, як вони сильно страждають. Це нестерпно для мене… І я хотів би отримати санкцію влади на цю роботу. І лише після отримання санкції влади я готовий розгорнути гуманітарну та гуманну місію. З цією метою я вибрав з того боку свого друга, Героя України №1 Олександра Васильовича Галуненка, і вже отримав від нього відповідь, що Галуненко Олександр Васильович сидить у підвалі свого будинку між Гостомелем та Бучею, які безперервно бомбардують та обстрілюють. Ми з ним дуже дружні. Олександр Васильович - заслужений льотчик-випробувач СРСР. Олександр Васильович Галуненко – Герой України номер один. Наберіть у будь-якому пошуковику його ім'я, і ​​ви дізнаєтеся, що це за людина (знаменитий радянський льотчик-випробувач, випускник Ленінградського інституту авіаційного приладобудування (ГУАП) багато років працював в Авіаційному науково-технічному комплексі імені Антонова, пройшов шлях від льотчика-випробувача на підприємстві до одного з його керівників, колишній депутат Верховної ради від Партії регіонів.). Він першим підняв і випробував літак Ан-225 "Мрія" - той літак, який на його очах розбомбили... А зараз бомбардують його будинок", - додав Гарнаєв.

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Також він наголосив, що не один серед російських військових професіоналів, які критично ставляться до війни РФ з Україною.

Відповідаючи на запитання, коли і за яких умов російське суспільство дізнається про остаточні цифри людських втрат і втрат у техніці, Гарнаєв відповів: "Це дві події, які відбудуться одночасно. По-перше, суспільство дізнається. По-друге, суспільство жахнеться. Або спочатку суспільство жахнеться, а потім дізнається. Ці дві події матимуть дуже маленький часовий інтервал. Вони відбудуться майже одночасно. Коли це інше питання".