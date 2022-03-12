У людей закінчується готівка, в аптеках – ліки, - мер окупованих Олешків про життя міста

У місті Олешки Херсонської області, яка нині перебуває під контролем російських сил, регулярно проводять мирні протести через російську агресію. Разом з цим після вторгнення армії РФ на південь України, в місті не залишилося поліції, в’їзд та виїзд ускладнили блокпости, асортимент в магазинах бідніє, багатьом вже нема чим платити пенсію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Радіо свобода" розповів Олешківський міський голова Євген Рищук.

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"Зараз в місті ситуація стабілізувалась, з хлібом та продуктами харчування питання вирішилось. У нас тут була регіональна база АТБ, тому в магазинах АТБ є продукти. Черги є, але їх вже відкорегували. З продуктами харчування більш-менш. Все працює – вода та електроенергія є, газ на 70% в ОТГ вже є. У нас була велика проблема з центральним газопроводом, вже все зробили, просто не вистачає спеціалістів, вже запускаємо газ. Думаю, десь днів за 10 почнуться проблеми з медикаментами, тому що немає завозу", - повідомив він.

При цьому з Олешків практично нікуди неможливо виїхати.

"Так, можуть виїхати з міста, інше питання, куди вони доїдуть. Наскільки я знаю, на Миколаївському напрямку йдуть бої, туди не доїдеш. Тобто з Херсона до Олешків люди автомобілями доїжджають", - уточнив він.

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Щодо видачі пенсій, то мер сказав, що з цим є проблеми:

"Ті, хто отримував на картки, так і отримують. Вони в АТБ можуть розрахуватись карткою, безготівковим рахунком. А от люди, які отримували на пошті – тут є проблема. Нізвідки гроші везти на пошту. Уже частина населення немає коштів, щоб закуповувати продукти. Те, що ми привозимо невелику кількість продуктів, картоплі 55 тонн привезли, трохи риби привезли, але просто роздали – у нас же тут інтернат є, лікарня. Тобто лікарня і всі такі організації продуктами забезпечені, а от з людьми проблема.

Хоча у нас є штаб, він працює, гаряча лінія працює цілодобово, волонтери – де можемо, там допомагаємо з продуктами харчування. Хоча є проблема з людьми. Буває приходиш, а у неї вже стоїть 5 пакетів, тому що вона всюди телефонує і плаче. Люди трохи совісті не мають, на жаль".