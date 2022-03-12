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Кошти міжнародної підтримки суттєво компенсують втрати бюджету, але в його наповненні Україна повинна розраховувати на себе, - Гетманцев

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Кошти міжнародної підтримки суттєво компенсують втрати бюджету, але в його наповненні Україна повинна розраховувати на себе, - Гетманцев
Кошти міжнародної підтримки – суттєвий компенсатор втрат державного бюджету, проте в його наповненні Україна має розраховувати на власні сили - податкові надходження та запозичення від військових облігацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав голова парламентського Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Ми розраховуємо на фінансову допомогу від усіх фінансових організацій, де ми є членами, а також від урядів інших країн. Озвучені цифри фінансової підтримки - це тільки перший акт", - сказав він в інтерв'ю агентству.

"Безперечно, це суттєвий компенсатор тих втрат бюджету, які мають місце у важкий період. Але я не розраховував би виключно на цю допомогу як на єдине джерело. Під час наповнення бюджету ми повинні розраховувати на власні сили", - додав Гетманцев. Парламентарій уточнив, що при просіданні митних надходжень Україна може наповнити бюджет за рахунок податків і військових облігацій.

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Топ коментарі

  • Энди Мир
    АХ ТИ СКОТ КОНЦЕРВНИЙ.
    Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом", - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити із закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський", - зазначив нардеп.
  • Валерий Харьковский
    За уничтожение ФОП Гетманцева под суд!
  • atv1204 atv
    вылезла ворюга германцев.. когда ЗСУ разберётся с внешним оккупантом - агрессором фашистским рф, надо чтобы ЗСУ очистила Украину от внутреннего оккупанта, который находясь при власти - 30 лет грабил Украину вместе с олигархами..
    всех надо зачистить - от шариковых в раде до окружения Зеленского..
    ещё надо провести аудит, куда сейчас идёт миллиардная помощь запада, а то воры у власти уже прикарманивают эти миллионы, а восстановление Украины - возложан на бюджет Украины, то есть на народ..
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