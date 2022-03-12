Понад 1,5 млн українців уже отримали 6,5 тис. грн держпідтримки через "Дію", - Федоров

Понад 1,5 млн українців на сьогодні вже отримали 6,5 тис. грн державної підтримки через додаток "Дія", повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зараз вже більше ніж 1,5 млн українців отримали ці гроші. Усі користувачі "Дії" можуть це зробити, це зручно, у кілька кліків. Ці гроші можна отримати на картку та проводити будь-які транзакції", - сказав він в ефірі телемарафону в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, Федоров нагадав, що в "Дії" також запущено цифровий документ для осіб, які через війну втратили свої документи або не встигли їх отримати. Він діятиме під час воєнного стану.

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Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України запустило в Telegram чат-бот "є-Ворог". Усі, хто бачить російську техніку чи окупантів, може відправити на нього точну геолокацію їхнього розташування, а також фото та відео. Для цього потрібно буде підтвердити особу через програму "Дія".