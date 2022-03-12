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Списання державного боргу не буде, - Гетманцев

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Списання державного боргу не буде, - Гетманцев
Україна обслуговуватиме державний борг, його не списуватимуть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Питання щодо держборгу має вирішувати міністр фінансів, це його рішення... У нього достатньо інформації для цього. Можу сказати одне - списуватися борг не буде", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо потенційної реструктуризації боргу.

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Топ коментарі

  • Энди Мир
    НЕ ЗАБУВАЙТЕ ВОРЮГ И КАЦАПСЬКИХ КОНЦЕРВ ПРАЦЮВАЛИ НА ВОРОГА.
    Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом", - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити із закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський", - зазначив нардеп.
  • Шимус
    вылез из жопы мля сервант данила каменый цветуёк помошничек сивковича и прочих рыго кацапов
  • Oleg Zdyrko
    Хтось може прикрити рота цьому ІДІОТУ?!
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