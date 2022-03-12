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"Трупи місцевих жителів на вулицях міста. Якщо не буде допомоги, то скоро почнеться голод", - Аброськін про ситуацію в Маріуполі

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"Трупи місцевих жителів на вулицях міста. Якщо не буде допомоги, то скоро почнеться голод", - Аброськін про ситуацію в Маріуполі
Ситуація в Маріуполі катастрофічна і якщо найближчим часом туди не вдасться доставити допомогу, почнеться голод.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці" повідомив колишній заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно інформація з Маріуполя. Трупи місцевих жителів на вулицях міста. Якщо не буде допомоги, то скоро почнеться голод. Орки знищують місто, наче Сталінград або Алеппо. Літаки бомбадирують безперервно. Це ад", - написав він.

Аброськін також додав, що бойовий дух військових, всіх захисників Маріуполя на високому рівні.

"Російських льотчиків потрібно страчувати". – вважає він.

Також дивіться: Ворог зайшов до Маріуполя з боку Виноградного, підтягує сили. Російська авіація завдала удару в районі дитячої поліклініки, - воїн ЗСУ Богдан. ФОТО

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Топ коментарі

  • Envoy
    Тогда и пленных рашистов начнётся голод .
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Це хіба можна таке чути про голод, про людей, які хочуть їсти, а нема нічого. Як цю наволоч путлера земля носить,а ЄС і Штати просто мовчать тупо.
  • FT FT
    Ето так ***** защищает рузкоязычных. А в коментария кацапоиды и жители ОРДЛО злорадствуют и радуются как умирают в соседнем Мариуполе люди от голода и бомбежек. Все что нужно знать о *рузькоммире*
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