Шольц та Макрон закликали Путіна до припинення вогню в Україні
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Німецький канцлер Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон спробували переконати Володимира Путіна в необхідності негайного припинення бойових дій в Україні.
Про їхню телефонну розмову повідомляє офіційний сайт уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.
Шольц та Макрон у розмові з Путіним вказали на необхідність припинення вогню в Україні та пошуку дипломатичного рішення.
Шольц і Макрон провели 75-хвилинну розмову з президентом РФ. Ці перемовини стали частиною міжнародних зусиль із припинення війни в Україні.
"Канцлер і президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту. Було вирішено не розголошувати подальший зміст розмови", – йдеться у повідомленні.
Вранці Шольц також зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Сторони домовилися підтримувати зв'язок.