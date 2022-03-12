Шольц та Макрон закликали Путіна до припинення вогню в Україні

Німецький канцлер Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон спробували переконати Володимира Путіна в необхідності негайного припинення бойових дій в Україні.

Про їхню телефонну розмову повідомляє офіційний сайт уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц та Макрон у розмові з Путіним вказали на необхідність припинення вогню в Україні та пошуку дипломатичного рішення.

Шольц і Макрон провели 75-хвилинну розмову з президентом РФ. Ці перемовини стали частиною міжнародних зусиль із припинення війни в Україні.

"Канцлер і президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту. Було вирішено не розголошувати подальший зміст розмови", – йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон та Шольц проводять розмову з Путіним, - ЗМІ

Вранці Шольц також зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Сторони домовилися підтримувати зв'язок.