На Донецькому металургійному заводі спалюють трупи загиблих окупантів, - правозахисник Лисянський

За інформацією джерел з ОРДЛО, весь останній тиждень до Донецького металургійного заводу стало приїжджати багато машин швидкої допомоги та бригад реанімації у вечірній час доби. Робітники заводу повідомляють, що в доменній печі спалюють чорні пакети, після чого в районі комбінату стоїть запах гару.

Про це повідомляє Павло Лисянський, правозахисник, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", передає Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі та медичні працівники інформують, що у домні спалюють людські тіла – трупи з лінії фронту.

"На даний момент всі морги ОРДЛО переповнені, облік загиблих не ведеться, тим кого вбили надають статус зниклого безвісти", - говорить Лисянський.

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Про те, що НВФ "ДНР" зазнає величезних втрат, підтверджують і військові полонені. Так, у полон до українських військових потрапив так званий мобілізований бойовик "ДНР" - Руслан Хаєв, який працював в управлінні праці та держзахисту міста Сніжне. 22 лютого його примусово відправили на фронт, а потім наказали атакувати Маріуполь. Як розповідає Хаєв з п'яти людей, мобілізованих із ним, вижив лише він один.