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На кордоні з Молдовою відмовили у виїзді з України чоловікові, комісованому через важкі пологи, - Держприкордонслужба. ФОТО

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Сьогодні у пункті пропуску "Могилів-Подільський" відмовили у виїзді з України чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували через вагітність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Пред’явник військового квитка з відповідним записом їхав у Молдову. У документі 53-річного чоловіка значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована минулим роком.

На кордоні з Молдовою відмовили у виїзді з України чоловікові, комісованому через важкі пологи, - Держприкордонслужба 01

Зокрема, значилося, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині признала чоловіка непридатним до військової служби за ст. 73 наказу Міністерства Оборони України № 402 від 14.08.2008 року "Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки" з позначкою "а" - з ускладненим перебігом", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що мандрівника прикордонники передали в поліцію, де мають розібратися чи це неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів, за яке Кримінальний Кодекс України передбачає відповідальність до 2 років обмеження волі.

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Топ коментарі

  • bit kit
    Чего толь не бывает.. Ребёнка куда дел? 😎
  • Игорь Билык
    Слышал что из мужиков способных воевать, или просто работать и помогать людям в этот тяжелый период, выпускают исключительно *********. Погромче про это на пункте пропуска прокричать надо.
  • Fish Man
    Афуеть
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