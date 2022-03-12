На кордоні з Молдовою відмовили у виїзді з України чоловікові, комісованому через важкі пологи, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сьогодні у пункті пропуску "Могилів-Подільський" відмовили у виїзді з України чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували через вагітність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Пред’явник військового квитка з відповідним записом їхав у Молдову. У документі 53-річного чоловіка значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована минулим роком.

Зокрема, значилося, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині признала чоловіка непридатним до військової служби за ст. 73 наказу Міністерства Оборони України № 402 від 14.08.2008 року "Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки" з позначкою "а" - з ускладненим перебігом", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що мандрівника прикордонники передали в поліцію, де мають розібратися чи це неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів, за яке Кримінальний Кодекс України передбачає відповідальність до 2 років обмеження волі.