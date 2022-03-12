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Україна знає, де на складах є потрібні нам протиракетні системи. Ми готові витягнути останні гроші, щоб купити їх, - Зеленський

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Україна знає, де на складах є потрібні нам протиракетні системи. Ми готові витягнути останні гроші, щоб купити їх, - Зеленський
У війні Росії проти України українській стороні потрібні протиракетні системи. І вона готова заплатити за їх поставки.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в інтерв'ю для зарубіжних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Є кілька можливостей закрити небо. Є протиракетна оборона, яку можна надати Україні. Україна знайшла у всіх країнах світу, де це знаходиться, детально, до складів. Ми не просто просили допомоги, ми просили тих, у кого це є. Дайте нам, будь ласка. Потім ми розуміли, що людям складно просто дати. Ми готові це купити, ми готові взяти кредити, ми готові витягнути останні гроші з нашого бюджету та віддати одразу", - зазначив він.

Він також зазначив, що Україна готова сама займатися доставкою систем протиракетної оборони.

"Так само, як і з літаками. Ми знайшли літаки, під які у нас є пілоти. А потім ми знайшли пілотів, які вже готові бути громадянами нашої держави, щоб допомогти Україні", - додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • krot_lub
    Я знаю де є такі системи, під новеньким асфальтом подивись.
  • Юрій Вінгорськи
    давайте залишим це на потім.....
    і це серйозно.
  • RGSMPG1
    як би там не було системи ППО і літаки конче потрібні Україні ЗАРАЗ.
    щойно бачив результати опитування чи повинна Амеріка
    надати все це Україні?
    90% - yes!
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