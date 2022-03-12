Нам потрібно було б мати кам'яне серце, щоб дозволити цьому хаосу продовжуватися: Ватикан готовий стати посередником для припинення вогню в Україні

Там заявили, що Святий Престол готовий до будь-якого посередництва для припинення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін в інтерв'ю Vatican News, наголосивши, що Святий Престол "готовий до будь-якого посередництва".

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"У нас перед очима жахливі образи, що виходять з України. Жертви серед мирного населення, жінок, старих та беззахисних дітей, що заплатили своїм життям за божевілля війни. Туга наростає, коли ми бачимо міста з випотрошеними будинками, без електрики, мінусовою температурою, відсутністю їжі і ліків, а також мільйони біженців, в основному жінок і дітей, що рятуються від бомб... За останні кілька днів я зіткнувся з групою з них, які приїхали до Італії з різних куточків України: порожні погляди, обличчя без посмішок, нескінченний смуток. У чому вина тих молодих матерів та їхніх дітей? Нам потрібно було б мати кам'яне серце, щоб залишатися безпристрасними і дозволити цьому хаосу продовжуватися, поки продовжують текти річки крові та сліз. Війна - це варварство", - сказав він.

Паролін також зазначив, що візит Папи до посольства Росії у Ватикані наступного дня після вторгнення в Україну був особистим кроком, щоб "висловити владі в Москві своє занепокоєння з приводу ескалації війни".

Він наголосив, що Папа неодноразово виступав проти війни в Україні.

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Крім того, кардинал зазначив, що днями говорив із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час розмови він закликав російську сторону негайно припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів.