Зеленський про плани окупантів захопити Київ: Якщо вони знищать всіх нас - вони зайдуть
Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на запитання, чи бачить президент ймовірність входження російських військ до Києва, Зеленський наголосив:
"Якщо будуть сотні тисяч людей чи десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує Росія, і вони всі прийдуть сотнями чи тисячами, танками, - вони зайдуть в Київ. Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити килимове бомбардування і просто вирішать стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи - вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать всіх нас - вони зайдуть в Київ".
"Якщо в цьому ціль, то тоді нехай заходять", - додав він.
Водночас, підкреслив Зеленський, росіянам доведеться жити на цій землі самим. "Точно без нас. Друзів серед нас вони тут не знайдуть", - сказав він.