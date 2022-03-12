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Зеленський про плани окупантів захопити Київ: Якщо вони знищать всіх нас - вони зайдуть

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Зеленський про плани окупантів захопити Київ: Якщо вони знищать всіх нас - вони зайдуть
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірність входження військ Росії до Києва. Він зазначив, що якщо окупанти знищать всіх нас, вони зайдуть в Київ".

Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи бачить президент ймовірність входження російських військ до Києва, Зеленський наголосив:

"Якщо будуть сотні тисяч людей чи десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує Росія, і вони всі прийдуть сотнями чи тисячами, танками, - вони зайдуть в Київ. Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити килимове бомбардування і просто вирішать стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи - вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать всіх нас - вони зайдуть в Київ".

"Якщо в цьому ціль, то тоді нехай заходять", - додав він.

Водночас, підкреслив Зеленський, росіянам доведеться жити на цій землі самим. "Точно без нас. Друзів серед нас вони тут не знайдуть", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Юрій Петрович c92ca1ad
    Чомусь мені спокійніше коли він мовчить
  • Serhios Bond 5ae25a76
    Ця ненависть-вже навіки,навіть взяттям Київа вони нічого не здобудуть,буде "афганістан 2.0",їм ніхто й нічого вже не пробачить.
  • Steelsader
    А что не так он говорит? Он имеет ввиду, что никто не собирается отдавать Киев от слова "совсем". И каждый, кто может держать оружие, будет защищать его. Единственный способ его "захватить", это разбомбить и убить все ~2 миллиона людей что тут осталось.

    Вещаю из Киева, если что.
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