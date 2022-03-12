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Мер Мелітополя Федоров живий, його катують, - Зеленський

19 09115
Мер Мелітополя Федоров живий, його катують, - Зеленський
Мер Мелітополя Іван Федоров живий.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Мер Мелітополя живий, його катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу, - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав світових лідерів допомогти звільнити мера Мелітополя Федорова

Президент зазначив, що це справжній теракт, адже росіяни хочуть визнання своєї влади мером Мелітополя або його уб'ють. Зеленський наголосив, що іноземні лідери сьогодні телефонуватимуть в Кремль і говоритимуть про необхідність відпустити мера Мелітополя.

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Каждый украинец сейчас на себе ощущает боль и страдания тех кого пытает русня и это чувство порождает лютую ярость нашего народа по отношению к русским фашистам. Никаких переговоров, единственное что хотят украинцы сейчас, уничтожить эту парашу раз и навсегда.
  • Leon Renk feb3e892
    Жалко тих хто зсгинув, але ще жалкіше тих хто попав в руки кацапів і над ними знущаються, катують....
    Плачу....
  • Юрій Вінгорськи
    в 2014 выкрали нардепа на донбассе.
    потом нашли в воде с распоротым животом.
    не нужно острить в таких делах, Алексей.
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