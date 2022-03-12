Міносвіти залучає ізраїльських фахівців до проведення тренінгів щодо організації навчального процесу під час бойових дій
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Міністерство освіти та науки залучає ізраїльських фахівців до проведення тренінгів щодо організації навчального процесу під час бойових дій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.
"Команда Міністерства освіти та науки організувала проведення тренінгу для українських педагогічних працівників. Психолог-педагог Шимона Гродзін-Чеасарі, офіційно ліцензований психолог Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти Ізраїлю, розповіла про діяльність навчальних закладів в умовах бойових дій", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що ізраїльський фахівець поділилася порадами щодо подолання тривалого стресу та травм, пов'язаних із перебуванням у зонах бойових дій, ґрунтуючись на 20-річному досвіді роботи з дітьми, педагогами та батьками.
До тренінгу долучилися освітяни з усіх областей України.