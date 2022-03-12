Кабмін спростив порядок виконання місцевих бюджетів на період війни

Кабінет Міністрів України постановою №252 від 11 березня затвердив порядок формування та виконання місцевих бюджетів на період дії воєнного стану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Ця постанова спрощує бюджетні процедури на місцевому рівні з метою забезпечення функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб територіальних громад у період дії воєнного стану", – йдеться в повідомленні Мінфіну в суботу.

Відомство пояснило, що, зокрема, документ дає змогу своєчасно та оперативно реагувати на потреби фінансового забезпечення заходів територіальної оборони, захисту безпеки населення та функціонування бюджетної сфери, комунальних підприємств у період воєнного стану.

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"Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, перевірки Державною аудиторською службою виконання місцевих бюджетів не проводяться, а розпочаті перевірки зупиняються", - зазначається також у постанові.