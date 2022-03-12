Зеленський про перемовини з РФ: Зараз вони почали про щось говорити, а не тільки кидати ультиматуми. Це принципово інший підхід

Початком дипломатичного врегулювання війни в Україні має бути припинення вогню.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Це був би реальний процес врегулювання на практиці, а не на словах. Початком цього має бути припинення вогню, це й допоможе розблокувати гуманітарні процеси та виведення мирного населення з міст, які перебувають в оточенні. Це правильний людський та дипломатичний сигнал, з якого починається закінчення війни в усі часи", - зауважив Зеленський.

За його словами, наразі дипломати проговорюють умови закінчення війни. Крім того, глава держави зазначив, що особисто він радий сигналу з боку Росії стосовно можливості діалогу.

"Раніше я жодного разу цього не чув, а ми вже зверталися десятки разів. Я вже провів сотню перемовин з лідерами різних держав, яким я давав всі можливості бути посередниками, бути переговорниками щоб відбулася зустріч. Всі ці люди загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі. І це їхня відповідальність", – наголосив президент.

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"Ми готові (до перемовин. - Ред.), вони проговорюють деякі кроки цієї адженди, як воно має статися. Були з самого початку, ви це знаєте, якісь ультиматуми з боку РФ. Ми не пішли на ці ультиматуми і війна поглиблювалася. Зараз ми бачимо, що швидкої 3-денної операції не відбулося щодо окупації України...Впевнений, цього не відбудеться. Навіть якщо привести сюди помирати мільйони російських громадян, то окупувати українців все одно не вийде. Можна окупувати тимчасово, заблокувати міста, засипати Україну трупами російських військових, але окупувати голову наших людей неможливо", - запевняє президент.

"Група українських і російських представників обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми. Я вважаю, що це принципово інший підхід. І він має бути таким. Я вважаю, що в ньому наразі недостатньо залучені наші західні партнери, лідери...Ми передали деяким лідерам питання, що обговорюються. Я знаю, що і від них сигнали є непогані з точки зору питань, які прийшли з нашого боку", - резюмував Зеленський.