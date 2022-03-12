Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють через війну, - Зеленський

Україна має проблеми з наповненням державного бюджету, бо більшість підприємств призупинили роботу через війну.

Про це президент Україги Володимир Зеленський розповів під час спілкування з іноземними ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нас цікавить наповнення бюджету. У нас із цим складності, тому що більшість підприємств не працюють. Приватний сектор не працює через різні причини – десь триває бомбардування, десь люди просто бояться, тому позакривали свої маленькі та середні бізнеси", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що наразі наповнення бюджету відбувається переважно за рахунок окремих галузей, які продовжують роботу. Серед іншого, йдеться про IT-індустрію, а також про деякі стратегічно важливі підприємства.

Водночас Зеленський наголосив, що російські війська блокують роботу українських стратегічних підприємств, які є вагомими платниками податків. Зокрема, газотранспортні системи, атомні електростанції, які захоплюють війська РФ.

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Президент підкреслив, що Україна точно потребує фінансів. У цьому контексті він поінформував, що Європа та США надають грошову допомогу. За словами Зеленського, всі ці кошти спрямовані на посилення обороноздатності держави та гуманітарну допомогу українському населенню.