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Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють через війну, - Зеленський

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Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють через війну, - Зеленський
Україна має проблеми з наповненням державного бюджету, бо більшість підприємств призупинили роботу через війну.

Про це президент Україги Володимир Зеленський розповів під час спілкування з іноземними ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нас цікавить наповнення бюджету. У нас із цим складності, тому що більшість підприємств не працюють. Приватний сектор не працює через різні причини – десь триває бомбардування, десь люди просто бояться, тому позакривали свої маленькі та середні бізнеси", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що наразі наповнення бюджету відбувається переважно за рахунок окремих галузей, які продовжують роботу. Серед іншого, йдеться про IT-індустрію, а також про деякі стратегічно важливі підприємства.

Водночас Зеленський наголосив, що російські війська блокують роботу українських стратегічних підприємств, які є вагомими платниками податків. Зокрема, газотранспортні системи, атомні електростанції, які захоплюють війська РФ.

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Президент підкреслив, що Україна точно потребує фінансів. У цьому контексті він поінформував, що Європа та США надають грошову допомогу. За словами Зеленського, всі ці кошти спрямовані на посилення обороноздатності держави та гуманітарну допомогу українському населенню.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    есть некто беня, кто вытягивал с помощью своих судей и депутатов миллиарды, а то и больше. Можно поискать у него.
  • V 2af7597c
    А коли ти закочував гроші в асфальт, то якось не думав що вони потрібні в іншому місці? Можу ще про є-бабусь нагадати.
  • Voland Demort
    Всіх до єдиного держслужбовця в незалежності від посади зп 6500 грн до закінчення війни
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