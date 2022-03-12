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Зеленський, Шольц і Макрон обговорили перспективи мирних перемовин

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Зеленський, Шольц і Макрон обговорили перспективи мирних перемовин
Президент України Володимир Зеленський 12 березня провів розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорив перспективи мирних переговорів та протистояння російському агресору.

Про це глава держави повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора", - зазначив Зеленський.

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Зеленський, Шольц і Макрон обговорили перспективи мирних перемовин 01

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Топ коментарі

  • шурец
    Эти еврошлюхи могут только сдать Украину путину
  • FT FT
    Нах. пошли все трое. ***** ради вас же и делает ети зверства чтобы вы приползли к нему заглядывать ему в глаз
  • Андрей Забигайло
    О чём говорить с теми кто покупает рос газ и платит через раффайзен?Это союзники убийц!Их деньгами будут оплачены и наёмники в том числе!
    Вы ещё политическую проститутку меркель подключите!
    Кстати, как этой твари спится?Под стоны погибающих украинцев!
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