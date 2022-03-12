Перемовини України з РФ продовжуються у відеоформаті, - Пєсков
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Російська та українська делегації продовжують перемовини, вони відбуваються у відеоформаті.
Про це заявив у суботу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Так, перемовини продовжуються у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати (помічник президента РФ. - Ред.) Володимир Мединський", - сказав Пєсков.
Він додав: "Щодо деталей ми поки що утримуємося від будь-яких коментарів".