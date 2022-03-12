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Перемовини України з РФ продовжуються у відеоформаті, - Пєсков

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Перемовини України з РФ продовжуються у відеоформаті, - Пєсков
Російська та українська делегації продовжують перемовини, вони відбуваються у відеоформаті.

Про це заявив у суботу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Так, перемовини продовжуються у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати (помічник президента РФ. - Ред.) Володимир Мединський", - сказав Пєсков.

Він додав: "Щодо деталей ми поки що утримуємося від будь-яких коментарів".

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Топ коментарі

  • Саня Санев 180eb1c1
    Можна й у фото форматі. рускій ваня так сміявся, що рота порвав.
  • Irada
    С Мединским - это не переговоры, а потеря времени. Он просто говорящая голова. А кацапам нужна передышка.
  • Андрей Забигайло
    Видео только с Джавелино и Байрактаров!Остальное - зрада!
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