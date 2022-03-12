Хвилина гумору від ЗСУ: Свіжі рекорди України
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зняття стресу пропонує офіційна сторінка Сухопутних військ ЗСУ.
СВІЖІ РЕКОРДИ УКРАЇНИ Гіннес відпочиває!
1. Першими у світі здолали коронавірус оголошенням воєнного стану.
2. Першими зробили вираз лайкою – всесвітнім антивоєнним гаслом!
3. Перші у світі знищили супер-сучасний військовий корабель артилерійською установкою "Град"
4. Зібрали найбільші в історії людства санкції проти агресора!
5. За тиждень створили найбільшу в сучасній історії волонтерську мережу.
6. Зібрали найбільшу в історії кількість російськомовних людей, що ненавидять росію.
7. Першими у світі використали банку з консервацією як ППО.
8. Першими у світі організували ромські партизанські загони.
9. Першими у світі розробили пароль, який всі знають, але вимовити можуть лише свої.
10. Дали найбільших у світі п#здюлей російській армії з часів Другої світової.
... список рекордів оновлюється щодня!
Слава Україні!