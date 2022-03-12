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Хвилина гумору від ЗСУ: Свіжі рекорди України

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Хвилина гумору від ЗСУ: Свіжі рекорди України
ЗСУ пропонують на хвилину відірватися від поточних новин для психологічної зарядки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зняття стресу пропонує офіційна сторінка Сухопутних військ ЗСУ.

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СВІЖІ РЕКОРДИ УКРАЇНИ Гіннес відпочиває!

1. Першими у світі здолали коронавірус оголошенням воєнного стану.

2. Першими зробили вираз лайкою – всесвітнім антивоєнним гаслом!

3. Перші у світі знищили супер-сучасний військовий корабель артилерійською установкою "Град"

4. Зібрали найбільші в історії людства санкції проти агресора!

5. За тиждень створили найбільшу в сучасній історії волонтерську мережу.

6. Зібрали найбільшу в історії кількість російськомовних людей, що ненавидять росію.

7. Першими у світі використали банку з консервацією як ППО.

8. Першими у світі організували ромські партизанські загони.

9. Першими у світі розробили пароль, який всі знають, але вимовити можуть лише свої.

10. Дали найбільших у світі п#здюлей російській армії з часів Другої світової.

... список рекордів оновлюється щодня!

Слава Україні!

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
  • Вася Шевченко f77d76ba

    Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10:

    1. США
    2. Китай
    3. Київські
    4. Харківські
    5. Сумські
    6. Чернігівські
    7. Британія
    8. Миколаївські
    9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
    10.Роми з трактором

    Цигани можуть стати першими, якщо вкрадуть путіна-*****...
  • Андрей Антипов d3e2dc35
    Забыли рекорд. Самое большое количество военной техники в пользовании украинских фермеров, в сумме больше чем на вооружении некоторых стран Европы ))))
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