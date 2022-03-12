Хвилина гумору від ЗСУ: Свіжі рекорди України

ЗСУ пропонують на хвилину відірватися від поточних новин для психологічної зарядки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зняття стресу пропонує офіційна сторінка Сухопутних військ ЗСУ.

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СВІЖІ РЕКОРДИ УКРАЇНИ Гіннес відпочиває!

1. Першими у світі здолали коронавірус оголошенням воєнного стану.

2. Першими зробили вираз лайкою – всесвітнім антивоєнним гаслом!

3. Перші у світі знищили супер-сучасний військовий корабель артилерійською установкою "Град"

4. Зібрали найбільші в історії людства санкції проти агресора!

5. За тиждень створили найбільшу в сучасній історії волонтерську мережу.

6. Зібрали найбільшу в історії кількість російськомовних людей, що ненавидять росію.

7. Першими у світі використали банку з консервацією як ППО.

8. Першими у світі організували ромські партизанські загони.

9. Першими у світі розробили пароль, який всі знають, але вимовити можуть лише свої.

10. Дали найбільших у світі п#здюлей російській армії з часів Другої світової.

... список рекордів оновлюється щодня!

Слава Україні!