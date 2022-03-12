Ми заслужили бути в Європейському союзі. Не треба нам нічого обіцяти, нас треба конкретно підтримати, - Зеленський

Україна продемонструвала всьому світу, що заслуговує бути членом Європейського союзу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що наші люди показали, що вони сильні, міцні, європейські, не кинуть нікого у біді й спроможні боротися. Я думаю, що це тільки посилює Європейський союз", - заявив Зеленський.

"Ми вважаємо, що ми заслужили бути в Європейському союзі. І не треба нам нічого обіцяти, нас треба конкретно підтримати", - додав він.

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