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Ми заслужили бути в Європейському союзі. Не треба нам нічого обіцяти, нас треба конкретно підтримати, - Зеленський

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Ми заслужили бути в Європейському союзі. Не треба нам нічого обіцяти, нас треба конкретно підтримати, - Зеленський
Україна продемонструвала всьому світу, що заслуговує бути членом Європейського союзу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що наші люди показали, що вони сильні, міцні, європейські, не кинуть нікого у біді й спроможні боротися. Я думаю, що це тільки посилює Європейський союз", - заявив Зеленський.

"Ми вважаємо, що ми заслужили бути в Європейському союзі. І не треба нам нічого обіцяти, нас треба конкретно підтримати", - додав він.

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    Вова, не корч з себе дєвочку-целочку.
    В ЄС не беруть, тому що олігархи, корупція, куплені суди і прокурори.
    А не тому, що ми негри.
  • Ksenia VB
    Всі мають налаштуватись що після перемоги не буде вже як раніше.
    Нам потрібне європейське право і гроші для відбудови.
    І не дай Боже якась сволота надумає нагріти на будівництві руки.
  • Ла-ла-ла-ла
    ЄС це якесь свідоцтво того, що ми можемо жити за законами і як цивілізована країна. Тому нас туди і не беруть - Вова навіть обраного антикорупційного прокурора не може призначити, а робить вигляд, ніби це вони такі погані.
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