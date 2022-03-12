Майже 100 суден заблоковані в українських портах через агресію Росії
Про це заявив Голова Державної служби морського та річкового транспорту України Віталій Кіндратів, який виступив на Асамблеї IMO, повідомяє Цензор.НЕТ.
Голова Морської адміністрації акцентував увагу делегатів на тому, що протягом двох тижнів від початку російської збройної агресії 94 судна з іноземними екіпажами та сотнями моряків заблоковані в акваторіях українських портів. Він навів беззаперечні факти про низку ракетних ударів, що були завдані державою-агресором по торговельним суднам, повідомили в Держслужбі морського і річкового транспорту.
В результаті одного з таких ракетних ударів один моряк загинув. Ще одне судно в результаті ракетного обстрілу ВМФ рф затонуло неподалік від Одеського порту.
Голова Морської адміністрації наголосив на необхідності запровадження гуманітарних морських коридорів для виводу торговельних суден із зони ведення бойових дій, та евакуації екіпажів у разі неможливості виведення суден. Окрема увага була приділена забезпеченню можливості для українських моряків списуватись у безпечних портах.