Україна вже досягла трьох серйозних перемог на дипломатичному фронті, - Кулеба

Україна вже досягла трьох серйозних перемог на дипломатичному фронті.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вже є три серйозні перемоги на дипломатичному, на міжнародному фронті. Перша - це, безумовно, перемога в інформаційній війні. Ми можемо вже стверджувати, що ми перемогли. Ніхто не вірить у світі в російські наративи, в російські спроби пояснення цієї війни та виправдання своєї агресії", - сказав Кулеба.

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Міністр зазначив, що другою міжнародною перемогою України є зміна ставлення до України та українців у світі.

"Найцікавіше, коли такі тектонічні зміни у сприйнятті України та українців відбуваються у віддалених від нас країнах та таких важливих, як Сполучені Штати. Ми працюємо також з азіатськими країнами. Усі нами зараз захоплюються, нашою стійкістю, нашою жертовністю у захисті своєї країни, і це, однозначно, перемога", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що сьогодні Україна має найбільш позитивну репутацію у світі за всю її історію.

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Міністр повідомив, що третьою перемогою України є підрив основи російської військової машини – російської економіки – завдяки потужним санкціям, потужній роботі з іноземними компаніями, які почали виходити з ринку РФ.

"Ми вибиваємо з-під російської воєнщини її основу, її економіку. Це має далекосяжні наслідки і для суспільних настроїв у Росії, і для економічної основи російської агресії в цілому. Ми продовжуватимемо цей тиск разом із партнерами. Нові санкції будуть застосовані: і проти російських олігархів та політиків, і проти російської економіки", - заявив Кулеба.

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