Упродовж двох тижнів митниця передала Збройним Силам України 650 автомобілів
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Від початку масштабного вторгнення Росії в Україну Збройні Сили України отримали від Державної митної служби щонайменше 650 автомобілів.
Це випливає з опублікованого 10 березня поста митного відомства у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ГОРДОН.
"За 14 днів митниці Держмитслужби передали на потреби ЗСУ конфіскованих товарів і транспортних засобів на 115 млн грн. Зокрема, оборонцям України вже передали 650 автомобілів вартістю 105 млн грн", – сказано в повідомленні.
Також Збройні сили України отримали:
- майже 1 млн пачок цигарок на 5 млн грн;
- 5,5 тис. одиниць медичних препаратів на 2 млн грн;
- харчових продуктів різних найменувань на 1,2 млн грн;
- 71 одиницю комп'ютерної техніки і телефонів на 0,6 млн грн;
- 1,5 тис. одиниць майна військового призначення (бронежилети, захисні шоломи, набої) на 0,5 млн грн.
У відомстві зазначили, що вилучення майна та передання його ЗСУ відбувається згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 26 лютого.