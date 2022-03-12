Упродовж двох тижнів митниця передала Збройним Силам України 650 автомобілів

Від початку масштабного вторгнення Росії в Україну Збройні Сили України отримали від Державної митної служби щонайменше 650 автомобілів.

Це випливає з опублікованого 10 березня поста митного відомства у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ГОРДОН.

"За 14 днів митниці Держмитслужби передали на потреби ЗСУ конфіскованих товарів і транспортних засобів на 115 млн грн. Зокрема, оборонцям України вже передали 650 автомобілів вартістю 105 млн грн", – сказано в повідомленні.

Також Збройні сили України отримали:

майже 1 млн пачок цигарок на 5 млн грн;

5,5 тис. одиниць медичних препаратів на 2 млн грн;

харчових продуктів різних найменувань на 1,2 млн грн;

71 одиницю комп'ютерної техніки і телефонів на 0,6 млн грн;

1,5 тис. одиниць майна військового призначення (бронежилети, захисні шоломи, набої) на 0,5 млн грн.

У відомстві зазначили, що вилучення майна та передання його ЗСУ відбувається згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 26 лютого.

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