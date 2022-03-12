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Понад 500 російських військових здалися в полон, - Зеленський

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Понад 500 російських військових здалися в полон, - Зеленський
Станом на 11 березня понад пів тисячі військовослужбовців Російської Федерації, які беруть участь у війні проти України, здалися в полон.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час інтерв'ю з іноземними ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Станом на вчора, 11 березня, він оцінив кількість військових РФ, які здалися в полон, у "500 - 600 людей".

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"Приблизно так. Точних цифр я не можу сказати. Ця кількість змінюється. Багато з них побігли, багато десь ховаються в якихось будівлях, хтось вибирається в Росію. Тобто там невеличкий хаос, я би так сказав", – пояснив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Мінус два ворожі вертольоти над Скадовським районом Херсонської області. Один із пілотів вижив, його везуть до лікарні.
  • atv1204 atv
    помогите Мариуполю, хватит бравировать.. помогите украинским военным в Мариуполе, силы которых на исходе..
  • Слава Свид
    сезон охоты открылся в лесах
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