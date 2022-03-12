Буданов: Ми звільнятимемо всю Україну. Окупованих територій не буде

Українські Збройні Сили звільнятимуть усю територію України, включно з окупованою.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зруйнували повністю наміри Кремля на швидку окупацію і знищення України, в першу чергу знищення української державності. Сама вся ця операція, хто б там що вам не казав, я вам як керівник розвідки прямо, відверто заявляю: це все операція зі знищення державності. Навіть не держави, а державності. І ці плани були повністю зруйновані. Зараз йде абсолютно відкрита фаза війни. Всі виснажені", – сказав Буданов.

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"Російська сторона, нікому не вірте, вони досить сильно виснажуються. Так, у них є ресурси, щоб продовжити цю війну ще досить тривалий проміжок часу. Проте ніхто, окрім двох людей там, а це Путін і Шойгу, не в захваті від цієї військової авантюри. І що більше вона буде продовжуватись, то більше буде проблем в Росії", – додав він.

За словами Буданова, в Україні знищено 13 батальйонно-тактичних груп армії РФ. Залишається 86 тисяч російських військових, які ще ведуть певні дії.

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Окремо керівник ГУР наголосив, що ЗСУ будуть звільняти "всю територію України". "Ми будемо звільняти всю територію України. Якщо хтось вважає, що ми залишимо окуповані території, то цього не буде", – сказав він.