Лукашенко боїться, що його накази буде саботовано, 50% військових підтримують Україну, – білоруський журналіст

Багато військових Білорусі можуть саботувати накази незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. Близько половини армії РБ підтримують Україну, інші – мовчать, упевнений білоруський журналіст Франтішек Вячорка.

Своєю думкою він поділився в суботу, 12 березня, під час прямого включення на телемарафон "UA:разом", як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL

Вячорка вважає, що самопроголошений президент Білорусі втратив авторитет після останніх фальсифікованих виборів, які спричинили масові протести.

"Лукашенко боїться, що його накази буде саботовано. Все, що було у 2020 році, зробило Лукашенка посміховиськом. Тому я сподіваюся, що генерали навпаки заарештують Лукашенка", – заявив опозиційний білоруський журналіст.

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За його словами, "50% військових підтримують Україну, а 50% мовчать". При цьому армія ніколи не була пріоритетним напрямом у політиці Мінська.

"ОМОНи теж не здатні воювати. Тому я вірю, що білоруси не воюватимуть. Ці дії підтримують лише 3%", – сказав Вячорка.

Він додав: багато військовослужбовців фактично перебувають на боці опозиції, вважаючи президенткою Світлану Тіхановську (офіційний Мінськ стверджує, що вона нібито програла президентські вибори-2020).

"Білоруські військові не хочуть воювати... Росія впродовж трьох діб намагатиметься здійснювати провокації, щоб затягнути Білорусь у війну. У нас скрізь є свої люди, які не хочуть воювати. Зараз існують фейки, які хочуть посварити українців і білорусів", – сказав Вячорка.