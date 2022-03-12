У Макрона анонсували запровадження нових санкцій проти РФ у найближчі години

Влада Франції попереджає про готовність до швидкого запровадження подальших санкцій проти РФ.

,Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у суботу ввечері телеканал BFMTV.

За його інформацією, в Єлисейському палаці пояснили, що раніше в суботу під час телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та з канцером ФРН Олафом Шольцом президент РФ Володимир Путін "не висловив готовності до припинення війни".

"Тому ми запровадимо у найближчі години нові санкції", - додали в канцелярії французького лідера.

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