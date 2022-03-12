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У Макрона анонсували запровадження нових санкцій проти РФ у найближчі години

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У Макрона анонсували запровадження нових санкцій проти РФ у найближчі години
Влада Франції попереджає про готовність до швидкого запровадження подальших санкцій проти РФ.

,Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у суботу ввечері телеканал BFMTV.

За його інформацією, в Єлисейському палаці пояснили, що раніше в суботу під час телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та з канцером ФРН Олафом Шольцом президент РФ Володимир Путін "не висловив готовності до припинення війни".

"Тому ми запровадимо у найближчі години нові санкції", - додали в канцелярії французького лідера.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Подтвердили с Николаева, окружили колонную российских войск. Уйти никуда не могут, топлива нет, техники много. Предложили сдаться, ждут до вечера. Дальше все ясно что будет.
  • сатаниэль лорд
    Колонну уничтожить не глядя ни на что ,а
    за такое надо пленных развешать пару раз на ближайших деревьях,что б убавитьжелание всякой сволочи заниматься шантажом.
    Надо смотреть на евреев-они никогда не идут на переговоры с террористами и всегда уничтожают их,преследуя их до упора .
    А не кормить пленных и слушать как они заблудились
  • Вячеслав Галушка
    Если будем уступать в таких вещах - проиграем войну.
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