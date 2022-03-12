За спробу створення "Федеративної Республіки Україна" на Прикарпатті затримано двох людей, – прокуратура

За спробу повалення конституційного ладу та створення "Федеративної Республіки Україна" на Прикарпатті затримано двох змовників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прокуратуру Івано-Франківської області.

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"Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом змовникам за спробу організації насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади у західних областях України (ч. 1 ст. 109 КК України)", - йдеться в повідомленні облпрокуратури на сторінці у фейсбуку.

У прокуратурі інформують, що спільники підтримували антиконституційні ідеї федералізації України та створення Федеративної Республіки України шляхом відокремлення від держави України окремих її областей.

"Злочинні наміри включали організацію "національних зборів", які мали висунути вимоги про усунення з посад осіб у вищих та місцевих органах державної влади, а також проведення псевдовиборів й утворення "рад", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зловмисники підбирали в різних областях України осіб із числа колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які мали здійснити захоплення будівель органів державної влади, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів та блокувати органи державної влади в окремих регіонах України.

"Спільники підшукували на території західних областей України близько 500 осіб із досвідом ведення бойових дій для захоплення адміністративних будівель. Крім того, змовники створили та очолили громадські організації для розповсюдження публічних закликів та матеріалів щодо популяризації ідей федералізації України та поширення проросійської пропаганди", - зазначають в облпрокуратурі.

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Досудове розслідування здійснює слідче управління СБУ в Івано-Франківській області, прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.