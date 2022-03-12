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Світові компанії йдуть із Росії - їх майже 200: опубліковано список

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Світові компанії йдуть із Росії - їх майже 200: опубліковано список
Через широкомасштабне російське вторгнення в Україну світові бренди продовжують покидати ринок РФ. Таких компаній вже майже 200.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр МЗС.

Зокрема серед них: Shell, Lufthansa, Airbus (енергетика, авіа); Mercedes-Benz, BMW, Skoda Auto a.s., Audi (машинобудівна галузь), Bolt, Google Pay, Mastercard та Visa, Western Union (фінанси, юридичний центр, логістика), Adidas, Puma, Nike, Disney, Netflix (товари і розваги) і багато інших.

Світові компанії йдуть із Росії - їх майже 200: опубліковано список 01

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Топ коментарі

  • Совестно за Брата
    Пишите кто не ушел!!!
  • Ksenia VB
  • Дима Н 0f4506cb
    А де макдональд?
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