Захисники України звільнили від окупантів 2 населених пункти на Чернігівщині, захопили більше 10 одиниць трофейної техніки, - ОК "Північ"

Захисники України звільнили від окупантів 2 населених пункти на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".

"Незважаючи на запеклі бої, які тривають на нашій рідній Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування "Північ" з кожним днем наближають час перемоги все ближче. Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, захисникам України вдалося ще й захопити понад 10 одиниць трофейної техніки ворога.

"Армія російської федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти кремля. Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії. Віримо в український народ, віримо в Збройні Сили України!!!", - додали в ОК "Північ".

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