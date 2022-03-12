У тимчасово окупованих регіонах Херсонської області ворог намагається реалізувати так звані "кримський" або "донбаський" сценарії, - Представництво Президента в АРК

Окупаційний контингент російської федерації на Херсонщині вивчає питання щодо можливості реалізації так званих "Кримського" чи "Донбаського" сценаріїв щодо проголошення незаконного квазідержавного утворення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Різниця сценаріїв полягає в тому, чи зможуть окупанти примусити до співпраці місцевих депутатів, зазначають у Представництві.

"У лютому-березні 2014 року у Криму росіянам вдалося змусити більшу частину депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим всупереч закону "проголосувати" рішення про проведення так званого "референдуму про статус Криму", яке надалі Конституційним Судом України було визнано неконституційним.

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Водночас на території окремих районів Донецької та Луганської областей у квітні 2014 року окупантам не вдалося примусити місцевих депутатів підтримати незаконні дії та, як наслідок, спецслужби Росії створили так звані "народні ради", від імені яких і почали утворювати так звані "днр" та "лнр"", - йдеться у повідлмленні.

За наявною інформацією, наразі на Херсонщині окупанти телефонують місцевим депутатам з питаннями про співпрацю. Військових заміняють представники окупаційних росгвардії та поліції, мета яких встановити так званий окупаційний поліцейсько-правовий режим з залякуванням, викраденнями і катуванням активістів, пропагандою та розгоном мирних мітингів. Глушаться сигнали трансляцій українських телеканалів та радіостанцій, замість них починають працювати окупаційні медіаресурси. Виявлені перебої зі зв’язком деяких українських операторів.

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"Сьогодні окупаційний контингент військ створює на Херсонщині реальну загрозу життю та здоров’ю місцевих депутатів. До них можуть бути застосовані будь-які методи примусу, включаючи тортури, аби домогтися співпраці. Співпраця місцевої влади для окупантів є вкрай важливою, оскільки створення будь-яких так званих "народних рад" після багатотисячних мітингів на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України у багатьох містах Херсонщини не матиме жодних ознак легітимності навіть для внутрішнього інформаційного поля росії. Саме тому на територіях, тимчасово контрольованих окупантами, залякують активістів, викрадають міських голів, примушують до співпраці.

Ми всі спостерігаємо, як люди по всій Україні опираються примусу окупантів. Як російські окупанти вбили селищного голову Гостомеля Юрія Прилипка та поранили міського голову Бучі Анатолія Федорука. Як нещодавно у Городні місцевий житель Роман Макась вчинив самогубство, аби лише не співпрацювати з окупантами й не очолювати місцеву адміністрацію. Як викрали та катують мера Мелітополя Івана Федорова, а Ольгу Гайсумову, яка була однією з організаторів мітингу з вимогами його звільнення, — також викрали. Наші громадяни чинять спротив, і тому їх намагаються таким чином залякати. Так само як це було в Криму, на Донеччині та Луганщині в 2014 році", - зазначили у Представництві.

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Водночас викликає стурбованість сам факт можливості проголошення будь-яких незаконних квазідержавних утворень. З попереднього досвіду окупованих територій України, за таким проголошенням невідкладно буде ухвалене рішення "про мобілізацію до збройних сил квазідержавного утворення" і громадян України з таких територій примусять воювати проти власної держави, особливо включаючи до підрозділів російських добровольців та активно використовуючи загороджувальні загони.

У Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим закликали місцевих депутатів та інших громадян України, які проживають на Херсонщині, уникати будь-якої співпраці з окупантами та чинити спротив.