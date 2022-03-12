Фонд Ахметова збирає 100 тис. продуктових наборів для мешканців Східної України

100 тис. продуктових наборів для мешканців східних регіонів України почав формувати Фонд Ріната Ахметова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перші 3 тисячі наборів відправлять до Покровська та Добропілля. У першу чергу допомогу отримають люди, евакуйовані з Волновахи. До складу наборів увійдуть продукти першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Ще 100 тисяч наборів зараз формуються у Києві та будуть передані жителям міста та області.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

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За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.