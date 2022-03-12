Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Створено сайт для військових РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України

12 56820
Створено сайт для військових РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України
Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових з РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Кіберполіції.

Онлайн-ресурс допоможе військовим РФ та РБ знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України.

Зазначається, що військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Окупант": РНБО створило сайт з даними про російських військових полонених

Також на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ.

Окрім того, вебресурс містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації, а також розділ "твоя кібербезпека".

Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.

Також читайте: Україна запускає сайт для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони країни

Топ коментарі

  • Andrey Grand
    Ребята , всем доброго дня. Мы тут небольшой видеоклип сообразили на свои стихи - Военный Летчик называется. Посвящено моим друзьям Харьковчанам переживающим эти ужасающие бомбежки. Скажите может ли это быть полезным :

    https://youtu.be/aTv7dOF8uxo
  • Vladimir Longer
    Газманова первым вносите)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини