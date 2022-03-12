Створено сайт для військових РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України
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Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових з РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Кіберполіції.
Онлайн-ресурс допоможе військовим РФ та РБ знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України.
Зазначається, що військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.
Також на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ.
Окрім того, вебресурс містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації, а також розділ "твоя кібербезпека".
Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.