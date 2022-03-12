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Переговори з РФ тривають безперервно у відеоформаті, - Подоляк

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Переговори з РФ тривають безперервно у відеоформаті, - Подоляк
Переговори з російською делегацією тривають безперервно у відеоформаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк на своєму акаунті в телеграмі.

"Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами", - написав він, виклавши спільне фото з Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, раніше про продовження перемовин у відеоформаті заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Ye.
    Я в шоці... Зелені ви так дограєтесь до втрати усього за що кров проливаємо!!! (( Навіть якщо тимчасове перемір'я зробите вас уся Україна прокляне та й ви самі загинете! Бо РФ ще більше військ нажене й ми її не виб'ємо ((
  • Олег Жуковский feef2f38
    Подоляк, від радника до зрадника недалеко.., всього одна буква.., обережніше. Тим паче, що поруч ермак.
  • Jimmy Hill
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