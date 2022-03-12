Переговори з РФ тривають безперервно у відеоформаті, - Подоляк
9 35731
Переговори з російською делегацією тривають безперервно у відеоформаті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк на своєму акаунті в телеграмі.
"Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами", - написав він, виклавши спільне фото з Андрієм Єрмаком.
Нагадаємо, раніше про продовження перемовин у відеоформаті заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.