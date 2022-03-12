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Міська рада окупованого Генічеська оголосила про відставку

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Міська рада окупованого Генічеська оголосила про відставку
Міська рада окупованого Генічеська подала у відставку. Заявила про умови, які унеможливлюють подальшу роботу як представників українського органу місцевого самоврядування.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Генічеської міської ради.

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"Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування. Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку",- пише міський голова Олександр Тулупов.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    А что не нравится - люди поступают по совести и отказались работать на оккупантов
  • Small Jerboa
    Вони таким чином, можливо, ухиляються від примушення окупантами в проведені "референдуму".
  • Robin Nielsen
    Азов просит командование отправить байрактары в Мариуполь

    https://korrespondent.net/ukraine/4456547-azov-prosyt-komandovanye-otpravyt-bairaktary-v-********
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