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Збройні Сили України ліквідували російський винищувач на Харківщині, - Синєгубов

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Збройні Сили України ліквідували російський винищувач на Харківщині, - Синєгубов
Сьогодні близько 12 години в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач.

Про це голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger". Винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області РФ", - зазначив Синєгубов.

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Він наголосив, що наші Збройні Сили тримають оборону цілодобово вже 17-ту добу. 

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Топ коментарі

  • FT FT
    Надеюсь у етого летчика тоже стропы парашюта были подрезаны
  • belge
    Этот к Кобзону со своим свето-музыкальным эффектом заехал.
  • Василий СПРУТ
    СЛАВА ЗСУ
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