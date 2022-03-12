Збройні Сили України ліквідували російський винищувач на Харківщині, - Синєгубов

Сьогодні близько 12 години в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач.

Про це голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger". Винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області РФ", - зазначив Синєгубов.

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Він наголосив, що наші Збройні Сили тримають оборону цілодобово вже 17-ту добу.