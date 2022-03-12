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За бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні проти Росії потрібно вводити нові санкції, - Кулеба

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За бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні проти Росії потрібно вводити нові санкції, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія за "методичкою" 2014 року планує провести "референдум про утворення Херсонської народної республіки".

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною!, - відзначив він.

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Топ коментарі

  • Саня Санев 180eb1c1
    Варшава, центральний залізничний вокзал. От хто для України братній народ! Ті, хто пізнаються у біді.
  • Саня Санев 180eb1c1
    Краще б таки здох
  • Solsky Wasyl
    що значить за Крим і Донбас не відгрібли як має бути, сподобалося курвам.
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