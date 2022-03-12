Байден розпорядився виділити Україні ще $200 млн на зброю

Президент США Джо Байден уповноважив Держдепартамент надати Україні додаткову військову допомогу у розмірі до $200 млн. Кошти підуть на придбання зброї, а також інші військові потреби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL

Ця допомога є частиною ширшої підтримки США у вигляді фінансування та санкцій, повідомляють американські ЗМІ. Допомогу України виділяють задля того, щоб підтримати країну у протистоянні російській агресії.

Також Байден планує підписати законопроект щодо додаткових державних витрат США. Цей документ передбачає виділення Україні $13,6 млрд військової, економічної та гуманітарної допомоги.

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Приблизно половина цієї суми (6,5 млрд) буде спрямована на гуманітарну допомогу та підтримку економіки країни. З них 4 млрд буде розподілено між Україною та країнами Центральної Європи для допомоги двом мільйонам українців, які залишили країну через війну, яку розпочала Росія.

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