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Білоруси відмовляються воювати проти України, - Центр стратегічних комунікацій

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Білоруси відмовляються воювати проти України, - Центр стратегічних комунікацій
Щоб придушити протести військових, командування почало призначати на керівні посади в армії російських офіцерів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"В окремих частинах, дислокованих у районі м.Брест, відбуваються бунти – військовослужбовці, в тому числі офіцери, висловлюють своє небажання приймати участь у війні проти України. Також почастішали випадки виїзду офіцерів МВС із країни разом із сім’ями", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру, з Росії прибувають офіцери нижчої та керівної ланки, яких призначають на посади в ЗС Білорусі.

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"На загальний психологічний стан населення Білорусі негативно вплинув і оголошений 24 лютого 2022 року указ Лукашенка щодо призову військовослужбовців запасу. Цивільне населення не вірить офіційній державній пропаганді, яка намагається дезавуювати істинну мету цього указу. ... Серед білорусів, які підпадають під дію зазначеного указу, ширяться настрої про тимчасовий виїзд з Білорусі, поки не припиниться війна Росії проти України", - додали в Центрі.

Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Не отказываются, а сцут. На днях дали человеку 13 суток за надпись нет войне на окне квартиры. Надпись заметили курсанты мвд.
    Если Украина даст слабину(такого не будет) - шакалье с белорусской области без всяких угрызений совести попрут на вашу землю. Беларусь прогнила, это я вам как местный говорю.
  • Рекрут
    Білоруси вбийте таракана, скільки він ще буде над вами знущатися.
  • Ukraine Press
    Было бы шикарно, если бы сейчас в Беларуси вспыхнул бы массовый протест, вместе с армией, это было бы катастрофой для обоих фюреров!
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