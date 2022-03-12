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"Кадирівці" розстріляли 12 поранених росіян у Бородянці, - розвідка

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"Кадирівці" розстріляли 12 поранених росіян у Бородянці, - розвідка
У м. Бородянка на Киїівщині "кадирівці" розстріляли 12 поранених військових РФ.

Про це із посиланням на дані української розвідки повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Кадирівці" розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців, повідомляє українська розвідка. Це сталося у тимчасово окупованій Бородянці на Київщині близько 16:00 12 березня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поранені, яких розстріляли, чекали евакуації на лікування до Білорусі.

Вони належали до військової частини 06705, що дислокується у місті Борзя Забайкальського краю.

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Топ коментарі

  • Deodar Revolution
    головы отрезали или просто расстреляли ?
  • Рекрут
    Рюзький мир он такой, радуйтесь, что овце@бы вас мочат.
  • Dmitri 18251fb2
    такми новостями надо бомбить кацапов 24 часа в сутки.
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