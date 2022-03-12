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"Ми вважаємо, що заслужили бути в Європейському Союзі", - Зеленський

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"Ми вважаємо, що заслужили бути в Європейському Союзі", - Зеленський
Євросоюз має чітко заявити про членство України у ЄС.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для іноземних журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми вважаємо, що ми заслужили бути в Європейському Союзі, і не треба нам нічого обіцяти. Нас треба конкретно підтримати", - зазначив він.

За словами Зеленського, не потрібні розмови про якісь причини, про дати. "Не треба це. Нікому це не цікаво. У нас війна сьогодні, і відповіді на всі питання, які ми ставимо світу, ми хочемо їх чути сьогодні. Якщо НАТО говорить - ні, то ми чуємо це. Якщо ЄС каже так, то треба конкретно так і сказати кожному, і не балансувати між крапельками дипломатії. Бо будеш повністю під дощем", - наголосив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    "заслужив"...
    Той, що не хоче два роки призначати АнтиКоррупційного Прокурора!!!
  • Алекс Никитин 17602c93
    Задолбал с Евросоюзом, лучше бы реальную помощь Мариуполю,а то выходит столько жертв и среди жителей и защитников а теперь сливают явно.
  • Georg Lotar Georg Lotar
    А Євросоюз заслуговує бути з Україною?!
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