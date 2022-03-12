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Німеччина має намір створити повітряний міст із Молдови для українських біженців

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Німеччина має намір створити повітряний міст із Молдови для українських біженців
Повітряний коридор буде призначений для розподілу біженців, що перебувають у Молдові, серед країн Євросоюзу та поза його межами.

Повітряний міст є "абсолютно доречним", заявила у суботу, 12 березня, в Кишиневі міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) після закінчення переговорів із її молдавським колегою Ніку Попеску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

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Крім того, Бербок повідомила, що гуманітарний коридор для доставки людей з Молдови до Німеччини, головним чином автобусами, зараз створюється через Румунію. На першому етапі до Німеччини буде перевезено 2500 людей, пояснила вона. За словами Анналени Бербок, таке рішення погоджено із міністеркою внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Алоизычу было бы стыдно за немцев. Шо не могут помочь украинскому народу стереть кацапских рашистов с лица земли!!! И морозились в начале войны с помощью.

    Немцы, у вас есть реальный шанс закончить дело вашего фюрера!!! Сжечь к херам москву!!!
  • Саня Санев 180eb1c1
    Так срать на Німеччину. Зараз захисники України їбашать русню, шо Боженька!!!
  • ptn hlo 428037f7
    Берлін запустив схему термінового прийому Сербії до ЄС! Так ФРН і рф намагаються руками Сербії заблокувати вступ України до ЄС! Падли!
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