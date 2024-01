Лист 177 Нобелівських лауреатів із засудженням війни Росії проти України оприлюднений у провідних світових виданнях

11-12 березня у багатьох провідних світових медіа було оприлюднено лист 177 Нобелівських лауреатів, у якому вони засуджують росію за розв'язану війну проти України та висловлюють підтримку українцям.

Про це у Facebook повідомив віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, інформує Цензор.НЕТ.

Декілька днів тому, нагадав Ложкін, він уже писав про ініціативу лауреата Нобелівської премії з хімії, уродженця Золочева Роалда Хоффмана, який закликав наукову еліту світу засудити агресію росії проти України.

"Під листом підписалися вже 177 представників вченої еліти світу. Його опублікували найвідоміші світові видання", - написав Ложкін і перепостив публікацію Шимона Брімана з переліком світових медіа, які приєдналися до ініціативи Нобелівських лауреатів.

Зокрема, у США лист оприлюднили The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times. У Великобританії – The Guardian, у Канаді – Globe and Mail, National Post, Toronto Star. У Німеччині публікація вийшла у Suddeutzche Zeitung, а в Ізраїлі – у газеті Haaretz.

Ініціатива Роалда Хоффмана обумовлена, крім іншого, і його вдячністю українській родині Дюків з Уніву Львівської області, які врятували маленького Роалда під час Голокосту.

"Так зроблене 80 років тому добро бумерангом повертається Україні від євреїв, які пам'ятають це добро. Бажаю Україні вистояти", – побажав Шимон Бріман українцям.