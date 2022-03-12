На Сумщину та околиці Маріуполя повернувся мобільний зв'язок
Про це повідомила представниця компанії Ірина Леліченко, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, було усунено числені розриви ВОЛЗ в рaйоні містa Тростянець та замінено пошкоджене обладнання. У результаті вдалось "підняти" 146 базових станцій у Сумській області.
"Місто Суми знову з мобільним зв’язком та інтернетом", - зазначила Леліченко.
"Не зважаючи на інтенсивні бойові дії на півдні України, наші спеціалісти відновили роботу 10 базових станцій поблизу Маріуполя. На жаль, в самому Маріуполі немає подачі електроенергії. Поки що аварійно-ремонтні групи через інтенсивні бойові дії не можуть дістатись до місць розривів ВОЛЗ, щоб запустити зв’язок у місті. Досі складна ситуація зі зв’язком у Чернігові і області, де суттєво постраждали ВОЛЗ", - зазначили в компанії.
Проблемною точкою залишається Мелітополь, де значні складнощі із зв’язком.
Як відомо, мобільні оператори об'єднують зусилля, щоб забезпечити українців мобільним зв'язком.