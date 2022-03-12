США хочуть забезпечити Україну потужнішою ППО, - The Washington Post

Сполучені Штати опрацьовують з Європою можливості забезпечення України потужними засобами протиповітряної оборони після того, як пропозиція передачі МіГ-29 українським силам не була реалізована.

Про це з посиланням на чиновників в адміністрації США пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Адміністрація Байдена, яка відчуває тиск з вимогою розширення арсеналу зброї для України в конфлікті з Росією, працює з європейськими союзниками, щоби пришвидшити доставку більш складних систем протиповітряної оборони та іншого озброєння в зону бойових дій", - зазначає видання.

Зокрема, повідомляється про попередні обговорення, які відбувалися напередодні на тлі підготовки поїздки міністра оборони США до Європи, запланованої на наступний тиждень. Відомо, що Ллойд Остін планує відвідати Брюссель для зустрічей із союзниками по НАТО, а також Словаччину, яка разом із Польщею і Румунією раніше заявила про готовність передати військову допомогу Україні.

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При цьому зазначається, що Словаччина має зенітний ракетний комплекс С-300, який використовується для збиття літаків противника і знайомий українцям.