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Усунення Путіна буде достатньо для припинення війни в Україні, але недостатньо для відновлення безпеки у євроатлантичному регіоні, - Кулеба

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Усунення Путіна буде достатньо для припинення війни в Україні, але недостатньо для відновлення безпеки у євроатлантичному регіоні, - Кулеба
Ліквідації президента Російської Федерації Володимира Путіна недостатньо для відновлення безпеки у євроатлантичному просторі, необхідна "депутінізація".

Про це Кулеба заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Усунення президента Росії Путіна буде достатнім для припинення війни в Україні, але для відновлення миру та безпеки в євроатлантичному просторі потрібна депутінизація Росії", - заявив Кулеба.

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Нагадамо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія за "методичкою" 2014 року планує провести "референдум про утворення Херсонської народної республіки", і закликав світ до введеніня жорстких санкцій проти Росії.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Выгнать его Кабаеву и 4 х детей из Европы !!!!!! И арестовать ее счета
  • Андрей Забигайло
    Давайте по порядку:
    -"Усунення путина буде достатьньо..."
  • Olga Lebedeva
    Це правильно: почати з усунення путіна, щоб припинити війну. Але ж і росіян не можна залишати напризволяще, тільки годувати не "ніжками Буша", а коктейлем: проносне+блювотне+сечогінне, допоки вся дурість і агресія разом з глистами не повиходять.
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