Усунення Путіна буде достатньо для припинення війни в Україні, але недостатньо для відновлення безпеки у євроатлантичному регіоні, - Кулеба
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Ліквідації президента Російської Федерації Володимира Путіна недостатньо для відновлення безпеки у євроатлантичному просторі, необхідна "депутінізація".
Про це Кулеба заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Усунення президента Росії Путіна буде достатнім для припинення війни в Україні, але для відновлення миру та безпеки в євроатлантичному просторі потрібна депутінизація Росії", - заявив Кулеба.
Нагадамо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія за "методичкою" 2014 року планує провести "референдум про утворення Херсонської народної республіки", і закликав світ до введеніня жорстких санкцій проти Росії.