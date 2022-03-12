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Топменеджер "Аерофлоту" звільнився і виїхав з Росії

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Топменеджер "Аерофлоту" звільнився і виїхав з Росії
Заступник генерального директора російської авіакомпанії "Аерофлот" зі стратегії та маркетингу Андрій Панов пішов із компанії та залишив Росію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, пише Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ

"Виїхали з Росії. Пішов із "Аерофлоту". Старе життя скінчилося", – написав він.

У коментарі російським ЗМІ Панов підтвердив інформацію про своє звільнення та від'їзд, але відмовився від подальших коментарів.

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Панов прийшов до "Аерофлоту" у 2018 році. До цього він був партнером у московському офісі міжнародної консалтингової компанії Bain&Company та редактором відділу "Фінанси" газети "Ведомости".

Раніше джерела РБК і "Комерсанта" повідомляли про відставку голови "Аерофлоту" Михайла Полубоярінова, який потрапив під санкції ЄС на фоні війни в Україні. Перевізник його відставку заперечував. Один із співрозмовників "Комерсанта" говорив, що Полубоярінова "не відпустили".

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Топ коментарі

  • Слава Свид
    Аерофлот пшел нах
  • Stanislav Bryzhyk
    В смислі залишив? Значить, як за фюрера топить, так топив, а як пожинать плоди, так злиняв швиденько? Яке нескрєпне падло!
  • vlah
    Крысы бегут с корабля. Несбыточная мечта- всех таких крыс, блогерш и всех-всех молчаливых соучастников вылавливать повсюду в мире и возвращать в *********.
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