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Понад 600 чехів зголосилися воювати за Україну

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Понад 600 чехів зголосилися воювати за Україну
Воювати за Україну зголосилися понад 600 громадян Чехії.

Про це повідомили в офісі президента Чехії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Dennik.cz.

В офіві президента Чехії наголосили, що держава забезпечить підтримку всім громадянам, які вирішать вступити до ЗСУ.

Раніше стало відомо, що влада Чехії не притягуватиме до кримінальної відповідальності громадян, який поїдуть воювати в Україну проти російського вторгнення.

Всього, станом на 10 березня, до Інтернаціонального легіону вжедолучилися добровольці вже з 52 країн. Зокрема, добровольці прибувають з сусідніх з Україною держав: Польщі, країн Балтії, Скандинавії, Великої Британії та США.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Только в беде познаются друзья!!!
  • Alex_Dimitrov
    Помнит кое-кто с чехов Пражскую весну... теперь Украинская весна...
  • Alex Alex 3b1a281f
    Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

    в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
    Постіть по всюду:

    ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
    Завтра, може бути Пізно!

    БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

    раSSія це імперія зла і брехні!!
    раSSія країна терорист!
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